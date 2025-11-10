俳優の堺雅人（52歳）が、11月9日に放送されたラジオ番組「安住紳一郎の日曜天国」（TBSラジオ）に出演。映画「平場の月」で共演した井川遥について、「すっかり騙されてましたね、20数年」と語った。映画「平場の月」に出演した堺雅人が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。映画で共演した井川遥について「井川さんがちょっとね、不器用でムスっとした役なんですよ。でも井川さんってそんなイメージなくないですか？」と、癒や