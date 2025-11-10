女優の大原優乃（26歳）が、11月6日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7」（ニッポン放送）に出演。憧れの俳優について語った。Netflix配信ドラマ「教場 Reunion」に出演する大原優乃が番組のゲストとして登場し、大沢あかねから、演技の仕事をしていく上で影響を受けた人物がいるかという質問を受ける。大原は「市原隼人さん」と、「おいしい給食」シリーズで共演した市原の名を挙げ、「自分は、短所が真面目すぎる所なん