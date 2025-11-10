11月4日、天皇皇后両陛下が文化勲章の受章者と文化功労者を皇居･宮殿に招いて、茶会を催した。 【写真】茶会を華やかに彩る、ピンクのセットアップの愛子さまとオレンジ色のワンピースの佳子さま。他、ベージュのセットアップにパールのネックレスを合わせる雅子さまなどもこの日は元プロ野球選手の王貞治氏（85）やアニメ『ドラゴンボール』の孫悟空役などで知られる声優の野沢雅子さん（89）ら、約30人が出席。両陛下は