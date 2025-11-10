全国各地の一部の教員がSNS上のグループチャットで、生徒らの性的な写真などを共有していた事件。愛知県警は6日、“変態教員グループ”メンバーの最後の一人で岡山県備前市内に勤める小学校教諭・甲斐海月容疑者（27）を児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。県警が捜査していたグループの教員は甲斐容疑者で7人目、愛知県警はグループのメンバー全員を逮捕したとしている。 〈グル&