阪神は10日、梅野隆太郎捕手（34）が取得している国内フリーエージェント権を行使せず残留することを発表した。梅野は球団を通じてコメントを発表。「これまで支えてくださったファンの皆様に、活躍する姿をお見せできるように、しっかり今から準備をして来シーズンに臨みたいと思います。そして、2025年シーズンで逃した日本一を奪還するために、チーム一丸となって頑張ります」