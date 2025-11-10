JRAは10日、12月25日（木）に「第70回グランプリ有馬記念」（G1、12月28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会等を「有馬記念フェスティバル」として開催すると発表した。有馬記念出走馬関係者が一堂に会して開催され、観覧希望者400人が抽選で招待（詳細はJRA公式サイトにて）される。会場は東京都港区の品川プリンスホテルアネックスタワーで17時から18時30分（予定）、ゲストは見上愛と竹内涼真。抽選会の模様はBS