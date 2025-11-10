アイドルグループ・NMB48が、9日に大阪・オリックス劇場で『NMB48 小嶋花梨卒業コンサート〜大好きなNMB48へ〜』を開催した。【ライブ写真】衣装もたくさん！卒コンで美しい姿を見せた小嶋花梨NMB48に加入して約9年半、初代キャプテンの山本彩からバトンを受け継ぎ、キャプテンとしても約7年、グループを牽引した小嶋。卒業コンサートでは、NMB48のメンバーはもちろん、山本彩や渋谷凪咲、吉田朱里らOGたちもゲスト出演、その