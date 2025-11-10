お笑いコンビ・レインボー(池田直人、ジャンボたかお)が10日、都内で行われた『サトウの切り餅いっぽん』新WEBCM発表会＆記念日制定式に出席。池田が小麦を摂取しないグルテンフリーの生活を実践していることを明かした。【写真】どんな表情⋯!?スティック切り餅を頬張るレインボーレインボーが公の場に姿を見せるのは、3位となった10月の『キングオブコント2025』後初めて。池田は今年に入ってグルテンフリーを行ってい