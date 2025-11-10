阪神は１０日、梅野隆太郎捕手（３４）がＦＡ権を行使せず残留することになったと発表した。梅野は「これまで支えてくださったファンの皆さまに、活躍する姿をお見せできるように、しっかり今から準備をして来シーズンに臨みたいと思います。そして、２０２５年シーズンで逃した日本一を奪還するために、チーム一丸となって頑張ります」とコメントした。梅野は福岡大から２０１３年度ドラフト４位で阪神に入団。１年目から９