天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、けさ（10日）、東南アジアのラオスを公式訪問するのを前に、昭和天皇と香淳皇后の陵がある東京・八王子市の武蔵陵墓地を参拝されました。きょう（10日）午前10時半ごろ、グレーの参拝服姿の愛子さまは、それぞれの陵の前にゆっくりと進み、玉串を捧げて深々と拝礼されました。ラオスを公式訪問される日程は今月17日から22日までで、愛子さまは、首都・ビエンチャンでトンルン国家主席の表敬訪問