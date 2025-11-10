長岡市で9日午後8時45分頃、女性が運転する普通乗用車とイノシシが衝突する事故がありました。女性にケガはありませんでした。警察によりますと、車の運転手から警察に「イノシシとぶつかりました」と通報がありました。現場は長岡市来迎寺の市道上で、突然体長1メートルほどのイノシシが道路横から飛び出してきたということです。イノシシは車とぶつかった後、付近にある長岡越路体育館の方向に逃げて行ったということです