今から4年前、小さな子猫だった「虎太郎」くんは、線路脇でたったひとり鳴いていました。命の危険にさらされていたところを救い出し、家族として迎えたのがXユーザー・梅虎さん（@uchan_kota）です。はかなげな子猫は、いまでは茶トラの豊かな被毛をたたえた成猫へと成長しました。【写真】痩せ細った子猫が大変身！ 茶トラのイケニャンに♡線路脇で救出された小さな命2021年6月、駅に人だかりができていました。線路脇の生け