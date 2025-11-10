2025年10月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第2位はガールズバーの新人従業員に売春を強要していた事件の記事だ。 【画像】黒髪ショートでニッコリ…田野容疑者の”ヘソだし”写真 2025年10月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、部下の幹部職員とラブホテルに通っていたことが発覚した前橋市長の記事。流出した動画には、ホテルから警