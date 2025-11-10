受験や進学を控える小中学生に、進路を考える参考にしてもらおうと8日、北勢地域を中心とした高校が一堂に会する「高校展」が三重県四日市市で開かれました。高校の担当者から直接、学校について聞くことで進路の幅を広げてもらおうと、四日市市と三重郡のPTAなどで作る実行委員会が開いているものです。会場には、北勢地域を中心に県立と私立の高校あわせて36校がブースを設け、小学6年生から中学3年生までの児童生徒とその保護者