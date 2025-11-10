沖縄空手の流れをくむ道場が主催する空手の交流大会が、9日、三重県四日市市で開かれ、子どもから大人まで幅広い世代が参加しました。空手の道場を四日市市などで展開し、武道の振興や人材育成を図っているNPO法人優真会が、武道の魅力を伝え地域社会に貢献しようと毎年開いている大会です。開会式では大会顧問を務める外間哲弘さんが「参加者が年々増えているこの大会で、交流を図りながら、日頃の稽古の成果を思う存分発揮してほ