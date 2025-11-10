今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『東北に紅葉を見に行こう…よう！！【紡乃世ことねのことちゃんねる】』というRaybackさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回の行き先は宮城県、11月初旬の鳴子峡。東北屈指の紅葉の名所と呼ばれる景色を楽しんだ後、秋田県湯沢市に移動し、日本三大うどんの一角、稲庭うどんをいただきます。﻿紡乃世詞音、双葉湊音、宮舞モカの3人のトーク形式の旅行動