瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、内陸では雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は雨がやんで各地で晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山で19度、津山で17度、高松で20度の予想です。9日と同じくらいか高い気温になります。 11日も引き続き高気圧に覆われて、日差しがよく届くでしょう。朝の最低気温は岡山で6度、津山で3度、高松で8度の見込みです。10日朝よりも大幅に気温が低くなります。日中の