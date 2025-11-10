福岡管区気象台は10日午前10時23分、福岡県に霜注意報を発表した。北九州地方の波浪注意報は解除、福岡、北九州地方の強風注意報は継続。福岡、北九州地方では10日昼過ぎまで強風に、福岡県では11日朝は霜に対する農作物の管理に注意を呼びかけた。