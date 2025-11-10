〜 2025年1-10月「すし店」倒産状況 〜2022年から3年連続で増加をたどっていた「すし店」の倒産が、減少に転じた。コロナ禍後、仕入食材の価格上昇や職人不足、ゼロゼロ融資の返済開始などで2024年1-10月の倒産は24件（前年同期比33.3％増）と大幅に増加した。だが、2025年は10月までの累計が17件（同29.1％減）と減少に転じた。コメ価格の高騰、食材の価格上昇など、コストアップに歯止めがかからないが、多くのすし店には外