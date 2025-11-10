＜カシオワールドオープン事前情報◇10日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7335ヤード・パー72＞10日、11月27〜30日に高知県のKochi黒潮カントリークラブで開催される国内男子ツアー「カシオワールドオープン」に元メジャーリーガーで“平成の怪物”として知られる松坂大輔氏が出場することが、主催のカシオから発表された。【連続写真】“平成の怪物”松坂大輔氏のドライバースイング松坂氏は1999年にドラフト1位で西武