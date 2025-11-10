連日のように報道される“クマ被害”。昨年までは、「目撃されたらしい」という話題が多かったが、今年は、“襲われた”というニュースがやたらに増えている。クマ被害はゴルフ場にも及び、いよいよゴルファーものんびりプレーするというわけにはいかなくなってきた。果たして、どのような対策を講じればいいのか？ 関係者に聞いてみた。【写真】警察官も駆けつける異様な事態に……中止となったツアー現場■ツアーも中止に……ゴ