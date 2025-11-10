プロ野球・阪神は10日、梅野隆太郎選手が、FA権を行使せず、チームに残留すると発表しました。プロ12年目の梅野選手は、今季52試合に出場し、打率.220の成績でした。球団を通して梅野選手は「これまで支えてくださったファンの皆様に、活躍する姿をお見せできるように、しっかり今から準備をして来シーズンに臨みたいと思います。そして、2025年シーズンで逃した日本一を奪還するために、チーム一丸となって頑張ります」とコメント