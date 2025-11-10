元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が9日までにX（旧ツイッター）を更新。政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏が逮捕されたのを引き合いに出して、私見を言及した。「立花孝志は逮捕されるが、脱税する議員は無罪放免なのが今の社会なんだよ。本当に司法って公平なのか疑うよね。権力のさじ加減で決まってるとしか思えない。本当の悪人は、今も霞ケ関を平然と歩いているよ」。立花氏は、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑