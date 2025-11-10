タレントの辻希美さんが、2025年11月4日に公式YouTubeチャンネルを更新。出産後、初めて爆買いしたというZOZOTOWNでの購入品を紹介した。ラクだけどかわいい！スウェットを大量購入2025年8月に第5子を出産した辻さん。体型が戻り、自身の服や子供服などを一気に購入したそうだ。妊娠中はおなかが大きくなるため、パンツを履くのを避けていたが、出産を経てRiffのリボン柄のパンツを白と黒それぞれ購入。「（デザインが）ちょっと若