¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º vs ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º 103 - 114 ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º NBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÂÐ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·29-35¤Ç½ª