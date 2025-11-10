乃木坂４６の一ノ瀬美空が、１０日までにＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。一ノ瀬は自身のインスタグラムに「少し遠出して、寒いところにいってたのだよ」とつづり、駅のホームで撮影されたと思われるショットを披露。グレーのキャスケットを被り、ブラウンのニットマフラーで首元を覆い、黒いコートを羽織った冬の装いとなっている。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。