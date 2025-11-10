東京時間10:53現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20355.00（+268.00+1.33%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4059.70（+49.90+1.24%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米連邦政府機関閉鎖解除の動きが金高につながる展開、東京金はドル円の堅調な動きも支えとなっている