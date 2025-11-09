Âç²ñÌ¾¡§¥¢¥Ö¥À¥ÓHSBCÁª¼ê¸¢´ü´Ö¡§11/6～11/9¥³ー¥¹¡§¥ä¥¹¥ê¥ó¥¯¥¹¥äー¥É¡§7425¥Ñー¡§72 »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥¢¥Ö¥À¥ÓHSBCÁª¼ê¸¢ ¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡¢9Æü¡¢ ¥ä¥¹¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê7425¥äー¥É¡¢¥Ñー72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¢ー¥í¥ó ¥é¥¤¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï 5¥¢¥ó¥Àー¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡£¥Èー¥¿¥ë25¥¢¥ó¥Àー¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â1,318,103¥æー¥í¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤Ï0ÂÇº¹¤Ç¥È¥ß&#1