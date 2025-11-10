エールディヴィジ 25/26の第12節 ＮＥＣとフローニンゲンの試合が、11月9日22:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所