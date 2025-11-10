６日、試写会であいさつする竹内亮監督。（東京＝新華社記者／陳沢安）【新華社東京11月10日】東京の在日中国大使館で6日、「2025中国ドキュメンタリー映画祭inJapan」の開幕式が行われ、日本人監督の竹内亮さんの新作「名無しの子」が上映された。中日両国の約200人が鑑賞した。同作品は中国残留日本人に焦点を当て、彼らとその子や孫の人生、中国人養父母への感謝を描く。竹内さんは、子どもの頃、残留孤児に関するニュ