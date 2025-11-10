プレミアリーグ 25/26の第11節 クリスタルパレスとブライトンの試合が、11月9日23:00にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）、ヘフェルソン・レルマ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）らが先