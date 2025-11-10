プレミアリーグ 25/26の第11節 ノッティンガム・フォレストとリーズの試合が、11月9日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはルーカス・ヌメチャ（FW）、ノア・オカフォー（FW）、アントン・