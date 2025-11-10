セリエA 25/26の第11節 ボローニャとナポリの試合が、11月9日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはエリフ・エルマス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、マッテオ・ポリターノ（FW）らが先発に名を連ねた。 8分