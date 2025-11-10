プレミアリーグ 25/26の第11節 ブレントフォードとニューカッスルの試合が、11月9日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォ