富山県砺波市は10日、同市庄川町古上野で、クマ1頭を自治体判断で発砲可能な「緊急銃猟」で駆除したと発表した。けが人はいない。県内での緊急銃猟による駆除は3例目。市によると、10日午前6時15分ごろ、住民がクマを目撃。その後の捜索で住宅敷地内にいるのを見つけ、態勢が整った午前8時過ぎに市長が発砲許可を出し、地元の猟友会メンバーが同35分ごろ駆除した。