ブンデスリーガ 25/26の第10節 フライブルクとザンクトパウリの試合が、11月9日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクは鈴木 唯人（MF）、チュクビケ・アダム（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（F