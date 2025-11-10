ラ・リーガ 25/26の第12節 ラヨ・バリェカノとレアル・マドリードの試合が、11月10日00:15にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、イシ・パラソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）、ビニシウス・ジュニ