エールディヴィジ 25/26の第12節 ＡＺとPSVの試合が、11月10日00:45にAFASスタディオンにて行われた。 ＡＺはトロイ・パロット（FW）、イサク・イェンセン（MF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはフース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の5分に試合が動く。PSVのマウロ・