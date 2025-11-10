リーグ・アン 25/26の第12節 メッスとニースの試合が、11月10日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ケビン・カルロス（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）らが先発に名を連ね