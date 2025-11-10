歌手恵中瞳が9日、石川県の鉄道「北陸鉄道」のイベントに参加した。野町駅〜鶴来駅の石川線が開業110年、北鉄金沢駅〜内灘駅の浅野川線が100年の節目を迎えている。恵中は金沢を舞台にした「むらさき城下町」を5月にリリース。石川線の野町駅から鶴来駅まで貸し切り電車に乗車、車窓から石川の景色を堪能した。鶴来駅では、列車専用の「洗車機」に乗車したまま洗車体験を楽しんだ。なかなか味わうことができない貴重な体験に恵中は