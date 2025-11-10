リーグ・アン 25/26の第12節 ストラスブールとリールの試合が、11月10日01:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはエマニュエル・エメガ（FW）、ホアキン・パニチェッリ（FW）、ディエゴ・モレイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、オリビエ・ジルー（FW）、フェリックス・コレイア（FW）