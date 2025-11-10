弁護士の紀藤正樹氏が9日までにX（旧ツイッター）を更新。政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志容疑者が逮捕された件で、私見を述べた。紀藤氏は「ついに逮捕。全容を解明してほしい。他の名誉毀損事案なども含めて再逮捕もありうる事態です」とつぶやいた。立花容疑者は、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、1月に死亡した元県議の竹内英明氏（当時50）の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の疑いで9日、県警に逮