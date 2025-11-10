セリエA 25/26の第11節 ローマとウディネーゼの試合が、11月10日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはアルテム・ドフビク（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名