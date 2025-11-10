「SNSのフェチ天使」のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルで起業家のくりえみ（31）が10日までにインスタグラムを更新。昨年、手術をした腹部の傷痕から体液らしきものが漏れ出る異変が生じる事態が起きた件で、計4度の手術を受けていたことを明かした。くりえみはストーリーズでフォロワーからの質問に回答。その中で、術後の傷跡の悪化後、傷口や体調について心配するコメントが寄せられ、「体調はめちゃくちゃ元気です！