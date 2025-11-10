プロ・リーグ 25/26の第14節 ヘントとゲンクの試合が、11月10日02:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは伊藤 敦樹（MF）、ヒラリオン・グーア（FW）、オムリ・ガンデルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクはオ・ヒョンギュ（FW）、ホスエ・コンゴロ（DF）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた。 24分に試合が動く。ゲンクのコンスタンティ