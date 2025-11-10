ラ・リーガ 25/26の第12節 バレンシアとベティスの試合が、11月10日02:30にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）らが先発に名を