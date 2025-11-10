ブンデスリーガ 25/26の第10節 アイントラハト・フランクフルトとマインツの試合が、11月10日03:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ヨナタン・ブルカート（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、李 在成（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）ら