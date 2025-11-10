ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月16日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[アレキサンダー ズベレフ] 2 - 0 [ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第1日がイタリア トリノで行われ、男子シングルスで、アレキサンダー ズベレフとベン シェルトンが対戦した。第1セットはアレキサンダー ズベレフが6-3で先取。第2セ