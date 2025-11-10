セリエA 25/26の第11節 インテル・ミラノとラツィオの試合が、11月10日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、アンジュ・ボニー（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ブレ・ディア（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。 試