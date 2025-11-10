ラ・リーガ 25/26の第12節 セルタとバルセロナの試合が、11月10日05:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはパブロ・ドゥラン（FW）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはマーカス・ラッシュフォード（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連